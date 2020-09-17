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UCİM’den Rektör Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyareti

AADET ÖZKAN ÖNDERLİĞİNDE KURULAN UCİM SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ (UCİM) GENEL BAŞKAN DANIŞMANI AV. AYŞEGÜL AYDOĞAN, UCİM TÜRKİYE YAPILANMA SORUMLUSU FERİDE AŞIRT VE UCİM ERZURUM KOORDİNATÖRLERİNDEN FUNDA YÜZLÜKOĞLU VE ENGİN CAN; YENİDEN ATANAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

ERZURUM 17.09.2020, 14:55
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UCİM’den Rektör Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyareti

Saadet Özkan önderliğinde kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, UCİM Türkiye Yapılanma Sorumlusu Feride Aşırt ve Ucim Erzurum koordinatörlerinden Funda Yüzlükoğlu ve Engin Can; yeniden atanan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçen dönemlerde Atatürk Üniversitesi ile ortak şekilde çocuk istismarını engelleyici pek çok çalışma yaptıklarını dile getiren Aydoğan; Rektör Prof. Dr. Çomaklı’nın yeniden atanmasından dolayı duydukları memnuniyet duyduklarını dile getirerek UCİM ve Atatürk Üniversitesi iş birliği ile yapılması planlanan faaliyetlerden bahsetti.

Rektör Çomaklı: “Sivil Toplum Kuruluşlarını Önemsiyoruz”

Rektör Prof.Dr. Çomaklı, çocuk istismarı ile mücadele kapsamında UCİM ile birlikte çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini , aynı iş birliğinin yeni dönemde de artarak devam etmesinden dolayı mutluluk duyacaklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarını önemseyen bir üniversite olarak iş birlikleri yapmaya daima hazır olduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, derneğin çalışmalarında başarılarının devamını dileyerek hayırlı olsun ziyaretlerinden ötürü UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcilerine teşekkür etti.

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