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UCİM Erzurum dünya kız çocukları günü festival gerçekleştirdi

68 ildeki gönüllü yapılanması ve 75 bini aşkın gönüllü üyesi ile tüm ülkede çocuk istismarı ile mücadele eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilciliği Erzurum ilindeki faaliyetlerine devam ediyor.

ERZURUM 11.10.2021, 14:17
UCİM Erzurum dünya kız çocukları günü festival gerçekleştirdi

68 ildeki gönüllü yapılanması ve 75 bini aşkın gönüllü üyesi ile tüm ülkede çocuk istismarı ile mücadele eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilciliği Erzurum ilindeki faaliyetlerine devam ediyor.

Erzurum temsilciliğinin gönüllü üyeleri ve gönüllü eğitmenleri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü nedeniyle MNG AVM’de düzenlenen bir festival ile çocuklar ile buluştu. Çocuk oyun atölyeleri, drama çalışmaları, palyaço gösterisi gibi etkinlikler ile UCİM Erzurum gönüllüleri; çocuklara doyasıya eğlendikleri bir gün yaşattılar.

Çocuklara, derneğin simgesi olan mavi kelebekli broşların ve hediyelerin dağıtıldığı etkinlik, UCİM Erzurum gönüllülerinin yeni bir etkinlikte en kısa sürede buluşmak isteği ile son buldu.

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