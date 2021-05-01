Uçar; ‘İşçilerimizin alın teri bizim için kutsaldır’

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Uçar; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Bizler, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine inanan ve bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin de mirasçılarıyız. Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz.” dedi.

Başkan Uçar sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu çerçevede devletimiz, işçilerimize her şartta ve koşulda destek vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Hangi sektör olursa olsun çalışanlarımız, ülkemizin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahibidirler. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan emekçilerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin temel dinamiği olmayı sürdüreceklerdir.

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandeminin ortadan kaldırılmasına özellikle işçilerimizin haklarının korunmasına yönelik olarak ilçemizde tüm tedbirleri titizlikte uygulamaya devam ediyoruz.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte başta Belediyemiz bünyesinde yüreğini ortaya koyarak çalışan işçilerimizi ve alınan tedbirlere azami derecede riayet eden tüm emekçilerimizi tebrik ediyorum. Daha yaşanabilir bir dünya için özveriyle çalışan ve üreten tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutluyor, dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği emekçi kardeşlerimize, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum.”