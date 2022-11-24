TYB Erzurum Şubesi Öğretmenler Gününü şiir ve türkülerle kutlayacak

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından 2022-2023 yılı faaliyetlerinden biri olan 24 Kasım Öğretmenler Günü Şiir Şöleni İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde yapılacak.

TYB Erzurum Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de öğretmenleri unutmayarak, öğretmenlerin okuyacağı şiirler ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın müzik ekibi ile öğretmenler gününü kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek "24 Kasım Öğretmenler Günü Şiir Dinletisi ve Müzik Şöleni" öğretmenlerin, öğrencilerin ve vatandaşların katılımı ile İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde yapılacak. Erzurum’un il merkezi ve ilçe okullarında görev yapan öğretmenlerin değişik şairlerden seslendirdikleri şiirlerin okunacağı gecede şair İsmail Bingöl ve M. Hanefi İspirli de konuk şair olarak şiirlerini seslendirecekler. TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli bu anlamlı günde gönül dostlarını ve bütün şiir severleri geceye davet etti.

Gecenin sunumunu Selim Suçeken yapacak ve Ali Coşkun Hirik, Ümit Gergit, Sedat Emrem, Vahdettin Oktay Beyazlı, Elif Pınar Kuzu, Tacettin Şimşek, Kübra Genç, Hatice Başkapan, Feyza Nur Kutman, Abdulnasır Kımışoğlu, Ömer Karakuş şiirleri seslendirecekler.