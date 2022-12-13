TYB Erzurum Şubesi Nazir Akalın’ı andı

Vefatının 20. Yıldönümünde Şair ve Yazar Nazir Akalın, TYB Erzurum Şubesince düzenlenen slayt gösterimi ve dostlarının anlatımları ile anıldı.

Vefatının 20. yılında, merhum Akalın’ın ağabeyi Ali Akalın’ın da katıldığı anma toplantısı; okunan Kur’an-ı Kerim ve Akalın’ın hayatının anlatıldığı slayt gösterisi ile başladı.

Ardından İsmail Bingöl tarafından Nazir Akalın’ın şiirlerinden örnekler okundu.

Akalın’ın arkadaşları; A. Kerim Dinç, Nazir Akalın ve M. Hanefi İspirli’nin anılarla zenginleştirdiği toplantıda Ali Akalın, ’Bu toplantı bize kardeşim Nazir’in unutulmayacağını bir kez daha göstermiş oldu. Bu anlamda vefanın kaybolmadığını görmüş olduk. Kardeşime vefatından yirmi sene sonra bir anma programı yapılması Akalın Ailesi olarak bizi çok mutlu etti. TYB Erzurum Şubesi kardeşime ve bizlere fevkalade vefa örneği göstermiştir. TYB Erzurum Şubesi yönetimine, içtenlikle teşekkür ediyorum’ dedi.

TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli’de Nazir Akalın’la tanışmalarını ve sonra yaşananları kısa hatıralarla anlattıktan sonra şube olarak bu tür faaliyetlere devam edeceklerini, Akalın’ın şiirleri ve yazdıkları üzerine henüz ciddi çalışmalar yapılmadığını hatırlatarak özellikle üniversitelerden böyle bir çalışma beklediklerini dile getirdi.

Salonda bulunan, Akalın’ın dostları ve katılımcıların gözyaşları ile takip ettikleri anma toplantısından sonra TYB Erzurum Şubesi tarafından yayımlanmış olan "Üç Karanfil" kitabını, TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli ağabey Ali Akalın’a hediye ederek, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığına teşekkür etti.