Türkiye’nin ikinci kadın başkanı güven tazeledi

Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası 18. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Oltu Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Oltu Esnaf ve Sanatkârlar Odası 18. Olağan Genel Kurulu Toplantısına tek aday olmasına rağmen esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Oltu Esnaf ve Sanatkârlar Başkanlığına Ümmühan Gülsüm Musaoğlu seçilirken yönetim kurulu asil üyeliğine Ali Şahin, Dursun Ali Aydın, Soner Öztürk, Ali Cengiz, Ahmet Meral ve Hacer Macit Seçildi.

Yapmış olduğu hizmetler ile Üye Esnafların gönlüne taht kuran Gülsüm Musaoğlu seçim sonrası mutluluğunu ifade ederken yaptığı açıklamada, “Bugün burada dostluğun, arkadaşlığın ve vefanın güzel bir örneğini yaşadık. Tüm esnaf arkadaşlara, dostlara teşekkür ediyorum. Güvenlerini boşa çıkarmayacağız” dedi.