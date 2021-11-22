banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonundan zam açıklaması
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye’nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti. Ziyarette gündem, Doğu Anadolu Gözlemevine Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen ve 3148 metre ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı istasyonu olma özelliğini taşıyan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) oldu.

ERZURUM 22.11.2021, 14:29
Türkiye’nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti. Ziyarette gündem, Doğu Anadolu Gözlemevine Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen ve 3148 metre ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı istasyonu olma özelliğini taşıyan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) oldu.

“İç ve dış paydaşlarımız ile iletişim köprüsünü güçlendirdik”

İki kurum arasında yapılan ortak projeler ile hayata geçirilen iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en büyük çıktıları arasında yer alan paydaşlarla olan ilişkileri güçlendirme vizyonuna yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. İç ve dış paydaşlarla iletişim köprüsünün giderek güçlendiğine dikkat çeken Çomaklı, yapılan iş birlikleri ve çeşitli projeler kapsamında atılan adımların geri dönüşlerini elde edilen başarılı sonuçlarla aldıklarını söyledi.

“Yakın zamanda gelecek olan 4 metre çapındaki mercek ile önemli bir eşiği daha aşmış olacağız”

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğüyle de önemli projelerde ortak olduklarını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, “ATASAM bünyesinde yapımı süren Doğu Anadolu Gözlemevimizde (DAG) tüm çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda Rusya’dan gelecek olan 4 metre çapındaki mercek ile önemli bir eşiği daha aşmış olacağız. Bir yandan fiziksel hazırlıklar devam ederken diğer yandan da bilimsel ve akademik iş birliklerini sürdürüyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından DAG’a yerleştirilen ve Türkiye’nin en yüksek rakımlı istasyonu olma özelliğini taşıyan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı’ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Arabacı: “DAG’ın Sağladığı İmkânlardan Faydalanmaya Başladık”

Atatürk Üniversitesinin bölgesi ve ülkesi için önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ise ATASAM ile MGM’nin karşılıklı iş birliği kapsamında hem ortak hazırlanan ve TÜBİTAK’a sunulan Ar-Ge çalışmalarının hem DAG yerleşkesine kurulan OMGİ’nin hem de ileriye dönük yapılması planlanan projelerin son durumları hakkında Rektör Çomaklı ile görüştüklerini aktararak DAG’ın atmosfer ile ilişkisi, atmosferik olayların gözlemlere etkileri, sunmuş olduğu altyapı hizmeti, sağladığı veri ve analiz bilgileri ile ekipman desteği için Rektör Çomaklı nezdinde tüm ATASAM çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, iki kurumun paydaş olarak yürüttüğü çalışmaların hızlanarak devam etmesi noktasında görüş birliğine varmasıyla sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7