Türkiye’den hibe almaya hak kazanan tek proje Atatürk Üniversitesi’nden

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Selda Örs yürütücülüğünde, Proje Gelişme ve Koordinasyon Ofisi bünyesinde hazırlanarak Ufuk Avrupa, MSCA, Citizens çağrısına sunulan proje, tam puan alarak bu yıl Türkiye’den ilgili çağrı başlığı altında hibe alan tek proje oldu.

Avrupa Birliği ve ortak ülkelerin tamamında araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirmek ve gençleri bilime teşvik etmek amacıyla düzenlenen Ufuk Avrupa, MSCA ve Vatandaşlar (Araştırmacı Gecesi Etkinliği) çağrısı kapsamında Türkiye’den hibe almaya hak kazanan tek proje “Science from Nature to your Table” isimli proje oldu.

Projenin desteklenmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Doç. Dr. Selda Örs, Sci-Nurture projesinin temel amacının, “Doğadan Sofraya Bilim” başlığı ile günümüzde özellikle pandemi koşullarında doğanın, tarımın ve besin zincirinin ve bu zincirin korunmasının önemini topluma aktarabilmek olduğunu ifade ederek, “Genel olarak toplumu ve özellikle de gençleri araştırma ve yenilikteki bilimsel başarılardan haberdar etmeyi amaçlayan projemiz, aynı zamanda araştırmacılar ve meslekleriyle ilgili toplumsal yargıları azaltmaya ve uzun vadede araştırma kariyerine yönlenen insan sayısını artırmayı da hedefliyor” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Bu ve Benzeri Projeler Üniversitemizin Tanıtımına Katkı Sunuyor”

YÖK tarafından yürütülen kapsamlı bir değerlendirme süreci sonucunda Araştırma Üniversitesi unvanını alan Atatürk Üniversitesinin bu misyon doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülecek bu projenin Atatürk Üniversitesinin Avrupa Birliği çerçeve programları projelerinde koordinatörlük yapacağı ilk proje olması bakımından da oldukça önemli olduğunu söyledi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en önemli çıktıları arasında yer alan uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunacak bu projeden dolayı Proje Koordinatörü Doç. Dr. Selda Örs başta olmak üzere tüm proje ekibini kutlayan Rektör Çomaklı, yoğun bir çalışma neticesinde desteklenen projenin üniversiteye ve bulunduğu bölgeye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Avrupa Araştırmacı Gecesi Nedir?

“Ufuk Avrupa Marie Skodowska-Curie aksiyonları (MSCA- CTIZENS) kapsamında finanse edilen European Researchers’ Night, araştırmacıları toplumla bir araya getirmeyi amaçlayan Avrupa çapında bir etkinliktir. Her yılın Eylül ayının son Cuma gününde Avrupa’da 250’den fazla şehirde aynı anda kutlanan bilim ve araştırma şenliği olan Avrupa Araştırmacı Gecesi, araştırmacılara bilimin çeşitliliğini ve vatandaşların günlük yaşamları üzerindeki etkisini gösterme ve özellikle gençler arasında araştırma kariyerlerine olan ilgiyi canlandırma fırsatı sunması açısından önemlidir.