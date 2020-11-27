Türkiye şampiyonu Emir Akal ödüllendirildi

Eskrimde Erzurum’a bir altın bir de bronz madalya kazandıran Türkiye şampiyonu Emir Akal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından ödüllendirildi. Taşkesenligil, Antrenörü Nevzat Dumanoğlu ve şampiyon eskrimciyi tebrik etti.

22-24 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen U17 yıldızlar- Gençler ve Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda Emir Akal rüzgarı esti. Antrenör Nevzat Dumanoğlu yönetiminde gençlerde Türkiye Şampiyonluğu büyüklerde de Türkiye üçüncülüğü kazanan Emir Akal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.

Antrenör Nevzat Dumanoğlu ve sporcusunu tebrik eden Taşkesenligil, bu başarı ile gururlandıklarını söyledi. Şampiyon eskrimciyi ödüllendiren Taşkesenligil, “Emir Akal eskrimde bizim gururumuz olmuştur. İnanıyorum ki, bir gün kendisini Avrupa’da da kürsüde göreceğiz. Emir Akal başarılı sporculuğunun yanı sıra eğitimdeki çalışkanlığını ve efendi kişiliği ile diğer arkadaşlarına da iyi bir örnek teşkil ediyor. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Nevzat Dumanoğlu, tüm rakiplerini geride bırakarak gençler kategorisinde şampiyon olan ve büyüklerde de üçüncülük derecesi elde eden sporcu ile gurur duyduğunu belirterek, “Çok çalışarak bu başarıyı elde ettik. İnanıyorum ki, Emir başarısının üzerine koyarak Milli takımda da başarılı olarak Avrupa’da derece yapacak. Ankara’da şampiyon olduk bitti. Artık Avrupa’da başarıyı hedefleyeceğiz ve o doğrultuda çalışacağız. Durmak yok yola devam” dedi.