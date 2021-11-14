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Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şubesi’nden gövde gösterisi

Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şubesi’nin 7. olağan genel kurul toplantısı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Başkan Nevzat Kukara yeniden başkan seçildi.

ERZURUM 14.11.2021, 13:42
Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şubesi’nden gövde gösterisi

Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şubesi’nin 7. olağan genel kurul toplantısı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Başkan Nevzat Kukara yeniden başkan seçildi.

Türkiye Kamu-sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şubesi’nin 7. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimde mevcut başkan Nevzat Kukara güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Erzurum Çat yolu üzerindeki Hacıbaba Lokantası’nın toplantı salonunda yapılan genel kurula Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Arslanköylü ile Hasan Hüseyin Uygun’un yanı sıra Türkiye Kamu-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mucip Gözeger, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Erzurum Şube Başkanı Fatih Dereli, MHP Erzurum İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı ilçe başkanları, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeler katıldı.

Divan Başkanlığını Mucip Gözeger’in yaptığı kongre, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunup, ibra edilmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nevzat Kukara, Erzurum’da üye sayılarının her geçen gün arttığını ifade ederek, üyelerin birlik ve beraberliğinin pekişmesi, yerel yönetimler personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik kazanımlarının artırılması adına mücadele ettiklerini ifade etti. Kukara, “Seçimden önce olduğu gibi, seçimden sonra da birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde sürdüreceğiz. Temel amacımız memur arkadaşlarımızın özlük, sosyal ve yasal haklarını korumak ve kollamak olacaktır.” dedi.

Tek liste halinde seçime gittiklerinin de altını çizen Başkan Kukara, kendisine ve yönetimine teveccüh göstererek yeniden başkanlığa layık gören tüm üyelere teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Daha sonra konuşan Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Arslanköylü ile Hasan Hüseyin Uygun da, Türkiye Kamu-Sen’in memurların sosyal ve ekonomik kazanımları için verdiği mücadele üzerinde durarak, Türk Yerel Hizmet-Sen’in misyon ve vizyonunu anlattılar. Açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde Nevzat Kukara, genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçilirken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Emrullah Tabki, İsmail Kuzu, İsmail Karaca, Kamuran Küngü, Zekeriya Salep, Mürteza Okumuş, Denetim Kurulu; Bülent Yılmaz, Sedat Refayeli, Ebubekir Eroğlu. Disiplin Kurulu; Recai Pak, Orhan Can, Ahmet Deveci. Üst Kurul Delegeleri; Nevzat Kukara, Mürteza Okumuş, Nusret Aslan, Cihan Nayır”

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