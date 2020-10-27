Türk İş’ten İstihdam paketi açıklaması
TÜRK İŞ ERZURUM TEMSİLCİLİĞİNCE ‘İSTİHDAM PAKETİ’ OLARAK BİLİNEN TORBA YASA TEKLİFİNE KARŞI 81 İLDE EŞ ZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.
Türk İş Erzurum Temsilciliğince ‘İstihdam paketi’ olarak bilinen torba yasa teklifine karşı 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.
Türk İş İl Temsilcisi Demiryol iş Sendika Başkanı Yusuf Gökçan, istihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu söyledi.
Gökçan, “Hükümet tarafından gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi (TES) ile işçilerin kıdem tazminatı hakkı yeniden düzenlenmek ve zaman içinde ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kıdem tazminatı işçinin ailesiyle birlikte geleceğinin güvencesidir. İşçiye, belirli ölçüde feshe karşı koruma sağlamaktadır. İşçiler, kıdem tazminatını her zaman ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir parçası olarak kabul etmiş, işçi sınıfının kazanımı bir hak olarak görmüştür. İş Kanunu ile 84 yıl önce hukuk sistemimize giren kıdem tazminat, zamanla düzenlenerek geliştirilmiş ve günümüze kadar getirilmiştir” dedi.
Günümüzde, kıdem tazminatı müessesinin ortadan kaldırılarak bir fonda toplanması ve “tamamlayıcı emeklilik sistemi” olarak düzenlenmesinin öngörüldüğünü öne süren Gökçan, “Aynı kapsamda “İstihdam Kalkanı Paketi” ile kamuoyuna sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı-50 yaş üstü çalışanlar için öngörülen belirli süreli sözleşme düzenlemesi de kıdem tazminatı hakkını ve dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracak niteliktedir. Tüm dünyayı etkisi altına almış Covid-19 salgınının etkileri ülkemizde de devam etmektedir. Başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere, ücretli çalışanların temel sorunu gelir ve iş güvencesidir. Yaşanan bu sorunlara karşı çözüm üretilmesi gerekirken, kıdem tazminatı değişikliği konusunun yeniden gündeme getirilmesi, doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. istihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir.” dedi.
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