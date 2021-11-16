Turak değerlendirme takımından Atatürk Üniversitesine ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Oya Berkay Karaca ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 2020 yılında Akreditasyon Belgesi alan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün akreditasyonunun uzatılması için yapılan izlemelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk’un sürece dair kısa bir bilgilendirme yaptığı ziyaret kapsamında TURAK heyetine teşekkür eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, turizm alanında elde ettikleri başarılar için Dekan Selçuk nezdinde tüm Turizm Fakültesi ailesine teşekkür etti. Üniversite olarak turizm alanında ihtisaslaşma yolunda sağlam adımlar atıldığını vurgulayan Çomaklı, son yıllarda daha da ilgi çeken Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün tekrar akredite edileceğine yürekten inandığını belirterek eğitim kalitesi tescillenen Atatürk Üniversitesinin aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Turizm eğitiminin standardizasyonu ve kalitesinin arttırılmasının önemine değinen TURAK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Oya Berkay Karaca ise Atatürk Üniversitesinin sadece bulunduğu kentin değil bölgenin de turizm potansiyeline yönelik önemli bir enstrüman olduğunu dile getirerek; vermiş olduğu eğitim, yetiştirdiği öğrenciler, geliştirdiği projeler ve yapmış olduğu çalışmalarla örnek teşkil eden kurumların başında geldiğini ifade etti.