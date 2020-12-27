TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Gözütok, Milli Şair’i unutmadı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok, İstiklal Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 84’üncü yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

“Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairlerden biri olan Mehmet Akif Ersoy’u anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum” diyen TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Gözütok, Milli Şair’in fikirleri, idealleri, asil duruşu ve mütevazi yaşamı ile sonraki nesillere örnek olduğuna dikkat çekti.

Anma mesajında “Milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan İstiklal Marşı, bağımsızlığımıza ve kutsal değerlerimize olan inancımız ile hiçbir dayatmaya asla boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur” ifadelerini kullanan Gözütok, şunları söyledi:

“Cephede milli mücadeleyi sürdüren milletimize, İstiklal Marşı ile imani bir güç aşılayan Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 84. yılında rahmet ve minnetle yad ediyoruz. İstiklal Marşı başta olmak üzere eserlerinde Türk milletinin kahramanlıklarını nakış nakış işleyen Milli Şairimizi çocuklarımıza, gençlerimize anlatmaya, O’nu eserleriyle yaşatmaya devam edeceğiz.”