Tümgeneral Fedai Ünsal’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret

Son görev atanmalarına ilişkin kararların Resmî Gazete yayımlanmasıyla birlikte 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Fedai Ünsal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya iade-i ziyarette bulundu.

Konuğunu Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Ünsal’a yeni görevinde başarılar diledi. Geçmişten günümüze her iki kurumun da daima ortak payda altında birleştiğini belirten Rektör Çomaklı, Türk askerinin, Kahramanmaraş depreminde de görüldüğü üzere her koşulda halkın yanında olduğunu söyledi.

Doğunun gözbebeği olan Erzurum’a atanarak bu kadim şehre hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ve şehrin sıcak insanına çok çabuk uyum sağladığını belirten Tümgeneral Fedai Ünsal ise, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türk halkının daima hizmetinde olduklarını vurguladı.

Hangi kurumla nasıl bir iş birliğiyle hareket ederiz düşüncesiyle ziyaretlerini sürdürdüğünü aktaran Ünsal, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle son buldu.