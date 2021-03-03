Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürü Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Oltu Kaymakamlığına ziyarette bulundu.

Oltu Kaymakamlığını ziyaret eden Asker Alma Genel Müdürü Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın’ı Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ekrem Uyar Önder, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Jandarma Bölük Komutan vekili Jandarma Başçavuş Mehmet Dikbakan, Personel Asteğmen Ahmet Uzun, Oltu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Samet Akbulut karşıladı.

Oltu Kaymakamını makamda ziyaret eden Tuğgeneral Kalın’a, Kaymakam Şenol Turan Oltu hatırası olarak isminin yazıldığı Oltu taşı tespihi hediye etti. Oltu’da olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Asker Alma Genel Müdürü Tuğgeneral Kalın, Oltu Kaymakamına ve karşılama heyetine teşekkür etti.

Oltu Askerlik Şube Başkanlığını da ziyaret eden Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Oltu’nun tescilli yemeği olan cağ kebabı ikramından sonra Oltu ziyaretine son vererek Erzurum’a hareket etti.