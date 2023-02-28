TÜBİTAK’tan ETÜ’nün 2 projesine destek

Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla verilen TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2022 Yılı 2. Dönem başvuru sonuçları açıklandı.

Buna göre Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Duman danışmanlığında yürütülecek olan “Yeşil Sentez Yöntemiyle Hazırlanan CQDs Tabanlı [email protected] Arayüzeyli n-Si ve p-Si Fotodiyotların Oluşturulması ve Atık Sulardaki İlaç Gideriminin Fotokatalitik Etkinliğinin Belirlenmesi” başlıklı projesiyle Canan Karaca TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Ayrıca Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Akbaba ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Enes Aslan’ın danışmanlığında yürütülecek olan “Alfa Lipoik Asit ile Konjuge Edilen Hekzagonal Bor Nitrür İlaç Taşıma Sistemine Yüklenen Karbamat Türevlerinin Beyin Kanserine Karşı Etkinliğinin İncelenmesi” başlıklı projesiyle Işıl Nihan Korkmaz da burs almaya hak kazanan bir diğer isim oldu.