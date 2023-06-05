TÜBİTAK BİGG süreci tüm hızıyla devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi Kristal Girişimcilik Merkezi yürütücülüğünde ATA Teknokent A.Ş. ve Sistem Global Danışmanlık A.Ş. ortaklığı ile yürütülen "BİGG Kristal" programının 2023 yılı 1. çağrısına ilişkin için çalışmalar devam ediyor.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi’nin TÜBİTAK adına yürütücülüğünü yaptığı, teknogirişim odaklı iş fikirlerini destekleyen Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) kapsamında başvuru yapan girişimcilere süreçte karşılarına gelebilecek zorlukları ortadan kaldıracak destekler verilmeye devam ediyor. 19 Mayıs’a kadar başvuruya açık olan çağrı kapsamında toplamda 98 proje başvurusu yapılırken ön değerlendirme sürecine tabi tutulan projelerden çağrıya uygun 50 iş fikri seçimi yapıldı. Bu iş fikri sahiplerine süreçte kolaylık sağlamak ve nitelikli projeleri yazdırabilmek için 25 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında çok sayıda eğitim verildi. Yüz yüze yapılan eğitimlere BİGG Kristal proje ortaklarından Sistem Global Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu ve İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Balcı katılım sağlayarak ekosistem ve verilecek destekler hakkında geniş çaplı bilgileri girişimcilerle paylaştılar.

Süreç hakkında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Girişimcilik merkezimizde fikirden ticari ürüne kadar olan süreçleri bir bütün halinde merkezimizde yürütmenin çabasındayız. Bu süreç içinde girişimcilerimizin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için hali hazırda açık ofis, kapalı ofis ve atölye desteklerini vermekteyiz. Bunun yanı sıra TÜBİTAK gibi bu işin lokomotifi olan bir kurumun yürütücülüğünü de yaparak kendi girişimcilerimizin ve bölge girişimcilerinin hayallerini maddi olarak da destekleyecek bir yapı kurduk. Bu süreci yürütürken de bölgedeki tüm girişimcilerimizi nitelikli hale getirmek ve ayakları yere basan girişimcileri eko sisteme kazandırmak için planlamamızı yaptık ve uyguluyoruz. Umuyorum ki girişimcilerimiz bu sürecin keyfini çıkarır ve hayallerini gerçekleştirebilirler. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yoğun çaba sarf eden TÜBİTAK BİGG Kristal Yürütücüsü ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörümüz Arş. Gör. Gürkan Kalınay’a ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.