TSK Mehmetçik Vakfı pandemi döneminde ziyaretlerini sürdürüyor

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kısıtlı da olsa ziyaretlerine devam ediyor. Şehit Gazi yakınlarının ziyaretlerinin yanı sıra, protokol ziyaretlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda; vakıf yönetimi tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum MNG Kargo Bölge Müdürü Mehmet Arslan, Lala Mustafa Paşa Camii Uzman İmam Hatip Memduh Karslı, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pendodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Sera Derelioğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr Metin İkizler makamlarında ziyaret edildi.

Ayrıca, Kazakistan’da hastalanarak ameliyat edilip ambulans uçakla Erzurum getirilen tır şoförü şehit babası Cihan Karaca, Vakıf Erzurum Temsilcisi E. Albay Alp Arslan Eryılmaz ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili tarafından evinde ziyaret edildi.

Yapılan ziyaretlerde; Vakıf Temsilcisi, TSK Mehmetçik Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgiler vermiş ve açıklamalarda bulundu. Temsilci Eryılmaz, 1982 yılında kurulan Vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen yardım kapsamında, ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade ederek bunun yanı sıra Mehmetçik Vakfının, Gazi ve Engelli Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağladığını belirtti.

Vakıf Temsilcisi E. Albay Alp Arslan Eryılmaz, TSK Mehmetçik Vakfı’nın icra ettiği faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirterek, hedeflerinin Vakıf’a bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık olmaya çalıştıklarını vurguladı.