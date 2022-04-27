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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D adliyeye sevk edildi.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonu; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak. Süper Lig; 28 Mayıs 2023, Spor Toto 1. Lig ise 14 Mayıs 2023 tarhinde tamamlanacak.
Tortum Şelalesi coştu
Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi’nde incelemelerde bulundu.
ERZURUM 27.04.2022, 10:43
Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesi’nde incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz yıl Erzurum Valiliği ve Büyükşehir belediyesince peyzaj çalışmaları yapılan Tortum Şelalesini gezen Vali Okay Memiş, sezon öncesi bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Dünyanın en büyük ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Tortum Şelalesi su seviyesinin en yüksek olduğu bugünlerde muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor.