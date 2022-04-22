Tortum MYO’nun 10 köy okulu kardeşliği projesi tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu “Girişimci Gençlik ve Kariyer Kulübü” tarafından, Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-1 bağlamında Tortum Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı köy okullarına yönelik "10 Köy Okulu Kardeşliği" projesi gerçekleştirildi.

Akademik danışmanlığını Tortum Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa Mazlumoğlu’nun yaptığı toplumsal duyarlılık projesi çerçevesinde dezavantajlı bölgelerde eğitim gören köy çocuklarına, “Sıfır Atık Eğitimi” verilerek çocuklardaki çevre bilincine katkı sunuldu. Gerçekleştirilen iç mekân tasarımı; infografik ve atık malzemelerden oluşturulan eserlerin sergilenmesi sonucu, ilgi çekici ve hatırlatıcı figürlerin varlığı ile sıfır atık temasının, dikkat çekici ve kalıcı hale gelmesi sağlandı.

Projede verilen teorik eğitimden sonra görsel bir çalışmanın yer aldığı “Atık Canavarlarımı Boyuyorum" workshopunda minik öğrenciler, yazılı ve görsel çalışmalar ile yaptıkları faaliyete dair izlenimlerini ve deneyimlerini kâğıt üzerinde aktardılar. Elde edilen çıktılara ise “Eğitim Hayattır" fotoğraf sergisinde ve proje tanıtım dergisinde yer verildi.

“Proje ile Köy Okulu Öğrencileri Toplumla Bütünleşti”

Gerçekleştirilen sergiler ve workshoplar ile minik köy okulu öğrencilerini kültürel ve sanatsal birikimlerinin artırıldığını ve toplumla bütünleşmelerinin sağlandığını belirten projenin akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa Mazlumoğlu, projenin başarıya ulaştığını söyledi.

Mazlumoğlu: “Proje faaliyetleri başlığında yer alan “Eğitim Hayattır Fotoğraf Sergisi” ve “Eserleşen Atıklar Sergisi”ne ürün üretme aşamasında, Tasarım Bölümü öğretim elemanlarının katkısı ile üniversite gençlerinin kültürel ve sanatsal alanda gelişimleri sağlanarak öğrencilere ürün ortaya çıkarma, ürünlerini bir araya getirme, sergileme ve yarıştırma imkânları sunuldu. Projenin tüm süreci boyunca gençlerin gönüllü olarak iş paketlerini organize edip yönetmesi ve bu iş paketlerinde fiili olarak yer alması projemizin gidişatını oldukça kolaylaştırdı. Projemizin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Atatürk Üniversitesi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Konusunda Marka Haline Geldi”

10 Köy Okulu Kardeşliği Projesi ile gelişen ve değişen dünya şartlarında, her geçen gün şiddeti artan bir tehlike haline gelen çevre kirliliğini önlemek adına bir farkındalık sağlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu konunun özellikle birer fidan olan çocuklara anlatılmasının da ayrıca önem arz ettiğini söyledi.

Toplumsal duyarlılık projeleri konusunda bir marka haline gelen Atatürk Üniversitesinin, toplumsal faydayı gözeten bu tarz projeleri daima desteklediğini vurgulayan Rektör Çomaklı, gönüllü olarak projeye dahil olan Atatürk Üniversitesi öğrencilerini kutlayarak şunları aktardı: “İnsanlık yararına karşılıksız gerçekleştirilen gönüllülük esaslı bu sosyal sorumluluk projesi ile gençlerimiz akranlarına örnek bir davranış sergilemiştir. Evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve öz güven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyedeki gençlerimiz bizleri daima gururlandırmıştır” ifadelerini kullandı.