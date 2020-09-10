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Tortum Gölünün Obama Kaptanı
TORTUM GÖLÜNDE KENDİ İMKANLARI İLE YAPMIŞ OLDUĞU TEKNE İLE TORTUM GÖLÜNDE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ SEKİZ YILDIR GEZDİREN İLHAN KOÇ (51)AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN ESKİ DEVLET BAŞKANI BARACK HUSSEİN OBAMA'YA BENZERLİĞİ YÜZÜNDEN MÜŞTERİLERİNİN İLGİ ODAĞI OLUYOR
ERZURUM 10.09.2020, 11:04
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Tortum Gölünde kendi imkanları ile yapmış olduğu tekne ile Tortum gölünde yerli ve yabancı turistleri sekiz yıldır gezdiren İlhan Koç (51) Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Devlet Başkanı Barack Hussein Obama’ya benzerliği yüzünden müşterilerinin ilgi odağı oluyor.
Tortum Gölünde yarım saatli tekne turu kişi başı 15 TL aldığını söyleyen İlhan Koç, “Teknede ikram ettiğimiz çaylardan ücret almıyoruz” dedi.
Kaptan Obama, “Gölde yarım saatlik tekne turu müşterilerimizin bütün stresini alıyor. İyi bir terapi oluyor. Müşterilerimiz tekne turundan sonra mutlu olarak ayrılıyorlar. Herkesi tekne turuna bekleriz” dedi.
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