TOBB ve PTSO’dan eğitime destek

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası TOBB tarafından öğrencilere gönderilen tabletleri Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslimini gerçekleştirdi.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ülkemiz genelinde başlatmış olduğu ve 365 Oda, Borsanın katılımıyla tablet yardımı kapsamında Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası olarak tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimini gerçekleştirdi.

Başkan Aydın Taşbaşı, "TOBB camiamız bugüne kadar sosyal proje kapsamında eğitime her daim en büyük desteği veren kuruluşların başında yer almıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürü bir borç biliyoruz. İnşallah yaptığımız tablet desteği ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılarak onların eğitim hayatına katkı sağlayacaktır. Bu anlamda bizlere yardımcı olan Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçil ve Pasinler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ugur Bingöl’e teşekkür ederim" dedi.