TOBB, konut seferberliği başlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bağlı oda ve borsalar, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı oda ve borsaların yönetim kurulu başkalarıyla çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, iş dünyasının deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Toplantının açış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan depremden duydukları büyük üzüntüyü dile getirerek, felaketin yaralarının sarılması için iş dünyasının ilk andan itibaren harekete geçtiğini ve toplanan yardımların koordineli bir şekilde deprem bölgesine ulaştırıldığını söyledi. Deprem bölgesinde oda ve borsa başkanlarıyla bölgede incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, devam eden süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili tespitlerde bulunduklarını vurguladı.

"Konut seferberliği başlatıyoruz"

Toplantıda, TOBB çatısı altında oda ve borsaların katılımıyla ’Türk İş Dünyası Kalıcı Deprem Konutları Yardım Kampanyası’ başlatılması gündeme geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan istişare sonucu böyle bir kampanya başlatmayı düşündüklerini belirterek, "Bütün oda ve borsalarımızın yanı sıra, yurt içinden ve yurt dışından firmalarımızı ve hayırsever vatandaşlarımızı da başlatacağımız bu konut seferberliğine katılmaya teşvik edeceğiz. Her oda ve borsamızın, her firmamızın imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vereceğine gönülden inanıyoruz. Ayrıca yapılacak konutlarla ilgili de TOKİ ile irtibata geçip süreci hızlandırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Konut kampanyasına destek vereceğiz"

Çevrim içi toplantıya katılan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da, ETSO, Erzurum TB, Pasinler TSO, Oltu TSO, Erzurum Esnaf Odaları, 1. OSB, DAİB, diğer STK’lar ve hayırsever vatandaşların iş birliğinde oluşturulan, ‘Erzurum İş Dünyası Deprem Koordinasyon Merkezi’ olarak deprem bölgesine 25 tır yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti.

Yardımların, gönderildiği illerdeki oda/borsalar ve ilgili kamu kurumlarına teslimatının yapıldığının mutlaka teyit edildiğini anlatan Başkan Özakalın, şunları söyledi:

"Milletimiz bu büyük felakette acıları paylaşmanın, birlik olmanın ve dayanışmanın ne demek olduğunu bütün benliğiyle hissetti. Daha önce ifade ettiğimiz gibi; felaketin boyutu çok büyük olduğu için yardımların da sürdürülebilir olması çok önemli. Erzurum iş dünyası olarak başlattığımız nakdi yardım kampanyası devam ediyor. TOBB’un başlattığı konut kampanyasına da imkanlarımızın el verdiği en üst seviyede destek olmaya, orada sıcak bir yuvaya muhtaç insanlarımızın bu ihtiyacını elimizden geldiği ölçüde gidermeye azami gayret göstereceğiz. Gün, birlik olma, acıları paylaşma ve yaraları sarma günüdür."