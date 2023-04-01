TOBB, “El verin, ev yapalım” kampanyasını başlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde deprem bölgesinde inşa edilecek kalıcı konut kampanyasının tanıtımı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Sektör Meclis Başkanları ve 365 Oda/Borsa başkanının katılımıyla online olarak gerçekleştirilen tanıtım toplantısının açış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “El Verin, Ev Yapalım” sloganıyla başlattıkları kampanyanın hayırlı olması temennisinde bulundu. Haziran ayına kadar devam edecek kampanyaya yerelde katılımı artırmak için 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalar ile sektör meclisleri, kadın ve genç girişimci kurullarına önemli görev düştüğünü söyledi.

“Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz”

Konuşmasında deprem sebebiyle duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı; “Kaybolan canlarımızı elbette ki geri getiremeyiz. Ancak yüreklerimizi yakan bu acıyı bir nebze olsun dindirebiliriz. Oradaki milyonlarca vatandaşımıza yalnız olmadıklarını gösterebilmenin yegane yolu birlik ve beraberlik içinde, dayanışmayla hareket etmekten geçiyor. Bunu, bir yardımlaşma ayı olan Ramazan-ı Şerifte deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için bir vesile haline getirmek istiyoruz. 4 kez gittiğim deprem bölgesinde, acil olarak kalıcı, sağlam konutların inşa edilmesi gerektiğini müşahede ettim. Devletimiz kapsamlı bir inşaat programı başlattı. Bizim de tüccar ve sanayiciler olarak burada yerimizi almamız lazım. Bundan dolayı Türkiye çapında iş dünyamızın ve hayırsever insanlarımızın desteğini almak üzere, ‘İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası’nı hayata geçirmeye karar verdik. Bu kapsamda depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizle birlikte zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu kampanyayı 1 milyar TL bağışla başlattı

1 milyar lira nakdi katkı vererek kampanyayı başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Odalarımızla borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, yani camiamızın tamamıyla buna dahil oluyoruz. Onlar 81 il ve 160 ilçede bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele yayılmasını sağlayacak. Şimdi burada tüm iş dünyamıza ve hayırsever vatandaşlarımızı bu seferberliğe davet ediyoruz. Unutmayalım ki bizler el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Gün bir olma, beraber olma ve kenetlenme günündür." ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Diyanet İşler Başkanlığı ile de görüştüklerini ve kampanya kapsamında zekat hesabı açılacağını ifade ederek, isteyen vatandaşların da zekatlarıyla kampanyaya katkıda bulunacaklarını hatırlattı.

TOBB’un deprem bölgesine yardımları

Konuşmasında, TOBB’un daha önce yaptığı deprem yardımlarından da söz eden Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar 6 uçak, 7 gemi, 4157 tır ve 725 kamyon yardım malzemesi ile 5699 çadır, 1418 konteyner, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Bölge ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması için 4 proje başlattıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Deprem bölgesinden mal almak isteyen firmalarımızı deprem bölgesindeki üreticilerle ulusal gıda perakendecileri ile elde ve tarlada kalan tarım gıda ürünlerinin satın alınmasına katkı verdik. E-ticaret pazar yerleri ile anlaşarak deprem bölgesindeki satıcılardan komisyon alınmamasını sağladık. Deprem bölgesinde makineleri hasar görmüş firmalar için teknik destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Özakalın; “Birlik olup, yaralarımızı saracağız”

Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katılan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da kampanyayla ilgili düşüncelerini aktardı. TOBB’un öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyanın hedefine ulaşacağına ve en kısa zamanda depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşacağına inancının tam olduğunu belirten Özakalın şunları söyledi; “ETSO olarak TOBB’un başlattığı kalıcı konut kampanyasına imkanlarımız el verdiği en üst seviyede katkı sunmak ve ilimizdeki hayırsever vatandaşlarımızın da bu kampanyamıza destek vermesi için çalışıyoruz. Biz de Erzurum iş dünyası ve hayırsever vatandaşlarımızla birlikte depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeye yardım ulaştırma, oradaki insanların yanında olma ve yaralarını sarmak için yoğun bir çabanın içine girdik. Erzurum İş Dünyası Deprem Koordinasyon Merkezi olarak gönderdiğimiz 25 Tır yardım malzemesinin bölgedeki yetkililere ulaşması ve depremzede vatandaşlarımıza koordineli bir şekilde dağıtılması için sürekli o illerimizdeki oda ve borsalarımızla irtibat halinde olduk. Tarih boyunca büyük acılar yaşayan necip milletimiz yine birlik olup bu yaraları da saracaktır. Allah bir daha ülkemize böyle felaketler yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere sonsuz sabır ve yaralılara da acil şifalar diliyorum.”