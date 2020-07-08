Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Erzurum Oltu-Göle yolunda tır ile otomobil çarpıştı bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sularında Oltu- Göle karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şenkaya Atadoğdu mahallesi önünde Salih Avci yönetimindeki 44 HE 682 plakalı tır dorsesinin virajda kayarak karşı şeride geçmesiyle Göle istikametinden Oltu istikametine gelen M. K. yönetimindeki 75 BA 813 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü M.K kaza yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Sönmez Koç hafif şekilde yaralandı.

Kazada yaralanan Sönmez Koç, Göle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.