Tır ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Erzurum’un Çat İlçesinde meydana gelen trafik kazasında Tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Çat ilçesine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen trafik kazasında Erzurum’dan Muş istikametine gitmekten olan Hayrettin E. yönetimindeki 05 EK 981 plakalı Tır ile karşı şeritten gelen Fikret K. idaresindeki 61 ACM 509 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tır şoförünün dikkatsizlik sonucu karşı şeride geçerek minibüse çarptığı belirtildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan iki sürücü Çat Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kurtarılarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonar Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası Tır’da bulunan patates ve soğanlar yola savrulurken, karayolu kısa süreli trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.