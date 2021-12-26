Tıp öğrencisi Kahraman ‘Güzellik Koçu’ oldu

Genç ve kadın girişimciliğinin yanı sıra Tıp Fakültesi öğrencisi olan Özge Kahraman Erzurum’da güzellik sektörüne yeni bir bakış açısı getirerek sektöre iddialı bir giriş yaptı.

Çocukluk yıllarından beri resim alanında pek çok derecesi olan başarılı bir ressam olan Özge Kahraman, son yıllarda farklı sektörlerden bazı firmalara karakter çizimleri konusunda da tasarımlar yapıyor. Kahraman, aldığı tıp eğitimini sanatsal kişiliği ile geliştirip güzellik konusunda aldığı üst eğitimler ile kendini yetiştiren bir güzellik koçu oldu.

Güzellik sektörüne bölgede ilk defa uygulanan Güzellik Koçluğu kavramını getiren Özge Kahraman; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam ederken kendi kurduğu stüdyoda danışanlarına profesyonel el bakımı, medikal manikür, protez tırnak, kalıcı oje, makeup, hollywood cilt bakımı, kaş ve kirpik tasarımı gibi çeşitli hizmetler veriyor.

Özge Kahraman, “Yaptığımız işlemlerde mümkün olduğunca organik ürünler kullanarak, ürün ve malzeme kalitesinden asla taviz vermeyerek, sektördeki gelişmeleri uluslararası alanlarda takip ederek yeni çıkan ürün ve uygulamaları stüdyomuza getirip, tüm bunlara ilave olarak olmaz sa olmazım hijyenden asla taviz vermediğimizi belirtmek isterim” dedi.

Tüm bu işlemleri yaparken en büyük destekçisinin yine bir sağlıkçı olan, aynı zamanda üst eğitimler alarak uzman estetisyen ve güzellik uzmanı olan ablası olduğunu ifade eden Kahraman, ablasının bir güzellik uzmanı olması sebebiyle danışanlarına verdiği hizmetlerde ablasının fikirlerine her zaman değer verdiğini belirtti.

‘Güzelliğinizi Bizimle Keşfetmeye Hazır mısınız?’ sloganı ile yola çıktığını anlatan Özge Kahraman, “Sevgili danışanlarıma güzellik bir bütündür yaklaşımı ile bakarak onlara gerekli işlemlerden önce tasarımlarla yardımcı olduğunu belirterek danışanlarımız stüdyomuzdan ayrılırken kesinlikle mutlu olarak ayrılmalarını sağlamak en büyük hedefimizdir dedi . Danışanlarımıza @ozlemozgeguzellik sosyal medya hesaplarımız ve www.ozlemozgeguzellik.com web sitemizdende hizmet vermekteyiz. Güzelliği bütüncül yaklaşım ile değerlendirip danışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yaparak güzellik koçluğu hizmeti vermekteyiz. Ameliyat olmak istemiyorum ama gençleşmek, estetik ve doğal görünmek istiyorum diyorsanız eğer iletişim kanallarımız ile bizden randevu alarak bizimle görüşmelisiniz. Güzelliğinizi bizimle keşfetmeye hazırsanız sizleri de stüdyomuza bekliyoruz” dedi.