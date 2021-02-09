Tez-Koop-İş’ten, ETÜ’nün sokak hayvanlarına yönelik uygulamasına destek

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı bugünlerde, sokak hayvanlarını unutmayan Erzurum Teknik Üniversitesi 2021 yılında, kampüsün çeşitli yerlerine mama kapları konumlandırdı.

ETÜ Genel Sekreterlik tarafından kampüste başlatılan bu uygulamayı desteklemek amacıyla Tez-Koop-İş Sendikası, sokak hayvanları için temin ettikleri mamalarla birlikte Erzurum Teknik Üniversitesini ziyaret etti.

Mama kaplarının doldurulmasının ardından açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası Erzurum Bölge Şube Başkanı Hakan Kurt, “Doğa ve şehir ekosistemine adapte olmuş bu hayvanları, doğal hayatlarından koparmadan barınma, beslenme ve bakımlarının sağlanması her insanın görevidir” diyerek sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın oluşması gerektiğine dikkat çekti.

Tez-Koop-İş Sendikası Bölge Başkanı Hakan Kurt, Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak’a üniversitemizin başlatmış olduğu bu uygulamadan ötürü teşekkürlerini bildirdi.

Göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü Tez-Koop-İş üyelerini tebrik eden Rektör Çakmak, “Yaşamı paylaştığımız dostlarımıza sahip çıkmak insani bir görev. Erzurum Teknik Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalarının yanı sıra topluma ve yaşama yönelik çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.

Etkinliğe ETÜ Baş Temsilcisi Mehmet Zeki Kacur, Tez Koop İş Sendikası Erzurum Mali Şube Sekreteri Necdet Kargun ve sendika üyeleri de katılım sağladı.