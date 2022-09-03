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TESK heyetinden Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yönetimi Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

ERZURUM 03.09.2022, 14:24
TESK heyetinden Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yönetimi Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Esnaf Sarayı’nda ESOB Başkanı Rasim Fırat ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ile görüşen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yönetimi birlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıya başta TESK temsilcileri olmak üzere Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanları da katıldı.

Esnaf ve sanatkârların sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı sonunda ESOB Başkanı Rasim Fırat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete gümüş işlemeli Oltu Taşı tespih hediye etti.

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