Teknofest’te Atatürk Üniversitesi rüzgârı esti

Atatürk Üniversiteli öğrenciler, Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022’ye damga vurdu. Yapmış oldukları teknolojik çalışmalar ve geliştirdikleri projeler ile festival bünyesinde düzenlenen yarışmalara katılan takımlar 3 birincilik ve bir 3’üncülük elde etti. Birinciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Atauni Rocket Takımı Zirveye Uçtu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde devam eden TEKNOFEST KARADENİZ’de Atatürk Üniversitesi rüzgârı esti.

Bu yıl dünyada ilk kez düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışmasında 108 takım arasından rapor aşamalarını başarıyla geçen Atauni Rocket Team V, SAGE kampüsünde düzenlenen atışta da inişini başarılı olarak gerçekleştirerek 1’inciliği elde etti ve 40 Bin TL ile ödüllendirildi.

Akıllı İlaç Takip Sistemi Birinciliği Getirdi

Bir diğer birincilik ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Furkan Güneş’ten geldi. İlaç kullanan bireyler için akıllı bir ilaç takip sisteminin geliştirildiği “POLYPHARM” isimli proje Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu. 9 alanda toplam 583 proje başvuruda bulundu ve bu projeler 46 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yapılan ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler final yarışmasına katılmaya hak kazandı. Final yarışmasında ise jüri üyelerinden tam not alan proje, rakiplerini geride bırakarak hem birinciliği elde etti hem de 20 Bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Birincilik, Küçük Yaştaki Bireylere Yönelik Geliştirilen Projeyle Geldi

Bir diğer birincilik ise Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Şeymanur Başgöze ve Ebru Aslan’dan geldi. RFID teknolojisi ve yazılımlarını entegre ederek oluşturdukları oyun, özel eğitim ve 3-5 yaş grubuna hitap eden projeleri ile eğitim kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden Başgöze ve Aslan; şekiller, renkler, hayvanlar gibi küçük yaştaki bireylerin öğrenim içeriğini teknolojiyi kullanarak kullanıcıya öğretmeyi amaçladıkları proje ile 20 Bin TL’lik ödül kazandı.

Okçuluk Sporuna Yönelik Geliştirilen Proje 3. Oldu

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Mine Nur Kasımoğulları ve İbrahim Hakkı Rizelioğlu tarafından son yıllarda oldukça popüler hale gelen okçuluk sporuna yönelik geliştirilen proje TEKNOFEST’te 3. oldu. Ok atan sporcunun bileğine takılıp çıkarılabilecek eldiven şeklinde bir gömülü sistem ile elde edilen veri seti işlenerek sporcunun gelişimine katkı sunan proje ile sanal eğitime devam eden sporcunun zamanla gelişim göstermesi ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Festivalin Alanı Artık Sınırlarımız Dışına Da Taşmıştır”

TEKNOFEST’e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festivale dair yapmış olduğu değerlendirmede şunları söyledi: “Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin parlayan yıldızı haline gelen TEKNOFEST’in tüm katılımcılarına şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize böylesine iftihar verici markayı kazandıran T3 Vakfı ile yol yürüyen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl 5’incisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin alanı artık sınırlarımız dışına da taşmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen TEKNOFEST’i gururla takip ettim. TEKNOFEST Karadeniz’de sizlerle birlikteyiz. Karşımdaki muhteşem tablo, bir şeyi ifade ediyor. TEKNOFEST evet, bizim. TEKNOFEST, farklı bir gençlik. TEKNOFEST şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi. Burada, TEKNOFEST kuşağı ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyor, festival boyunca alana gelerek katkı sunan tüm vatandaşlarımızı kutluyor, yarışmacılarımızı da ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin Tüm Kaynakları Fikri Olan Herkes İçin Seferber Edilmiş Durumda”

Öğrencilerin elde ettiği başarılı sonuçların ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TEKNOFEST gibi dünyanın en önemli teknoloji festivalinde yarışmaya katılan ve geliştirdikleri projeler ile birincilik elde eden öğrencilerin azim ve gayretlerinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Üniversite olarak ülkemizin özellikle son yıllarda ortaya koyduğu Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Çomaklı: “Hem akademik personelimizin hem de öğrencilerimizin geliştirdikleri teknolojik ürünler ile ürettikleri projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Üniversitemizin tüm kaynaklarını fikri olan herkes için seferber etmiş durumdayız. Araştırma Üniversitesi olduktan sonra artan sorumluluğumuzun bilinci ile ülkemize katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu bağlamda TEKNOFEST gibi rekabetin üst seviyede olduğu bir organizasyonda birincilik elde eden öğrencilerimiz ile dereceye giren takımlarımızı gönülden kutluyor, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.