TEKNOFEST’in yıldızları Rektör Çomaklı’ya konuk oldu

Yapmış oldukları teknolojik çalışmalar ve geliştirdikleri projelerle Eylül ayında Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022’ye damga vuran Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Yarışmalarda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan takımlar, başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştılar. Atatürk Üniversitesinin verdiği kaliteli ve yenilikçi eğitim ile roket teknolojisi, eğitim, sağlık, yapay zekâ ve spor kategorilerinde dereceye giren öğrenciler, çalışmalarını geliştirerek gelecek süreçte de Atatürk Üniversitesi adını duyuracak yeniliklere imza atacaklarını söylediler.

“Çağa Ayak Uyduran Nesiller Yetiştirmeyi Amaçlıyoruz”

Atatürk Üniversiteli öğrencilerin elde ettiği bu başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getiren Rektör Çomaklı, çağa ayak uyduran ve gelişen teknolojiyi yakından takip eden nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda adımlar attıklarını ifade etti.

TEKNOFEST gibi dünyanın en önemli teknoloji festivalinde yarışmaya katılan ve geliştirdikleri projeler ile dereceler kazanan öğrencilerin Atatürk Üniversitesinin geleceğine ışık tutacağını aktaran Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi: “Üniversite olarak ülkemizin özellikle son yıllarda ortaya koyduğu Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevimiz (DAG) uzay, havacılık ve savunma teknolojileri alanlarında yol gösterici bir konumda olacak. Bu gibi bilimsel proje ve çalışma yapan öğrencilerimize gereken her türlü desteği vererek tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz, bundan sonra da onların hayallerini hayata geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ziyaretleri vesilesiyle dereceye giren öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Ziyaret, Rektör Çomaklı’nın öğrencilere hediye vermesiyle son buldu.