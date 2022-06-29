Tekman’daki Sultan Sekisi, ertelendi

Kısa adı ERVAK olan Erzurum Kalkınma Vakfı’nın Erzurum’un Tekman ilçesinde, 2 Temmuz günü yapmayı planladığı 27’nci Sultan Sekisi, ertelendi.

Her yıl Erzurum’un değişik bir yöresini güzellikleriyle tanıtmak, sorunlarını gündeme taşımak ve çözüm yolları önermek amacı ile düzenlenen ‘Sultan Sekisi’ etkinliğinin 27’ncisi, Erzurum’a 70 kilometre uzaklıkta olan Tekman ilçesinde yapılması kararlaştırıldı. ‘Tekman’ın doğal ve kültürel zenginlikleri ile Palandöken Tüneli’ konulu toplantının 2 Temmuz Cumartesi günü yapılması ile ilgili çalışmalar sürdürülürken ERVAK’a paydaşlık eden kurumlardan gelen istek doğrultusunda erteleme kararı alındı.

ERVAK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güzel, “Bazı paydaşlarımızdan gelen istek doğrultusunda biz de erteleme kararı verdik. Planladığımız şekilde 27’nci Sultan Sekisini ileri bir tarihte, yine Tekman’da düzenleyeceğiz” diye konuştu.