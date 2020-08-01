Son Dakika
Bakan Selçuk: “Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızın bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize destek oluyoruz”
Tekman’da polis ekipleri sürücülere şeker ve kolonya ikram etti
ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE BULUNAN POLİS NOKTALARINDA EMNİYET PERSONELLERİ SÜRÜCÜLERE BAYRAMLIK ŞEKER VE KOLONYA İKRAM ETTİLER
ERZURUM 01.08.2020, 10:59
9
Erzurum’un Tekman ilçesinde bulunan polis noktalarında emniyet personelleri sürücülere bayramlık şeker ve kolonya ikram ettiler.
Yapılan yol kontrollerinde ekipler, vatandaşları ve şoförleri Covid-19 dolayısı ile maske takmalarını, sosyal mesafe uymalarını, gittikleri yerlerde ise mümkün mertebe korunmalarını ve seyahat esnasında emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundular.
Vatandaşlar, “Tekman emniyet teşkilatının bizleri böyle hizmet ettiklerinden dolayı çok memnunuz. Bizleri bilgilendirdikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Emniyetin yaptığı bu hizmetten dolayı devlet ve vatandaş daha çok birbirlerine yakın” dedi.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Ağustos 2020
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:53
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:28
|Yatsı
|22:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25