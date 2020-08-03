Tekman’da evde çıkan yangın korkuttu
ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU. YANGINDA BİR EV VE İÇİNDEKİ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Erzurum’un Tekman ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuttu. Yangında bir ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, Tekman ilçesine bağlı Turnagöl Mahallesinde sabah saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun çalışmalar sonucu ekipler yangının diğer evlere sıçramasını önleyerek kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıktığı ev ve içinde ki eşyalar kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Evin sahibi Mehmet Şakir Eyri, “Maddi durumum iyi değil. İtfaiye ekibine teşekkür ederim. Evim yandı eğer itfaiye gelmeseydi yangın diğer evlere de sıçrardı. Allah devletimize zeval vermesin inşallah" dedi.
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