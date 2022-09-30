Tekman’da çiftçilere 20 ton buğday tohumu dağıtıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tekman ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki temaslarına kaymakamlık ziyareti ile başlayan Vali Memiş, Kaymakam Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Vali Memiş, kaymakamlık ziyaretinde Kaymakam Özdemir’den ilçede devam eden çalışmalarla alakalı bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Tekman’da “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde 20 ton buğday tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte katılan Vali Okay Memiş, il genelinde 23 bin dekar alanda ekilmek üzere bin 150 çitçiye, 512 ton güzlük buğday ve 70 ton tritikale tohumu dağıtılacağını söyledi.

Tohum dağıtımı programı sonrası, Tekman Belediyesi’nce yaptırılan hamam, havuz ve spor salonunu gezen Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve ekibini tebrik etti.

Vali Okay Memiş, daha sonra Tekman’da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle yapılan Fırat Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi’nde incelemede bulundu. Tesisin hayvancılığın yoğun olduğu Tekman ilçesi için doğru bir yatırım olduğunu dile getiren Vali Memiş, firma sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Okay Memiş, Tekman’daki ziyaretlerinde ayrıca yapımında sona gelinen İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve inşaat çalışmaları devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemede bulundu.