Tekman’da AK Parti İlçe Danışma Toplantısı düzenlendi

Erzurum’un Tekman ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Toplantısı düzenlendi.

Tekman Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı, partililer katıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise toplantıya telefon üzerinden katıldı.

İlçe Danışma Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Toplantıya telefon ile katılım sağlayan Milletvekili Taşkesenlioğlu Tekmanlılara TOKİ ve doğalgaz müjdesini verdi.

Ayrıca toplantıda mahalle muhtarlarının sorunları dinlenerek, bu sorunların 2022 yılında çözüleceği ifade edildi.