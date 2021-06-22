banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hazırlıklar başladı! Emrahcoin geliyor!
Hazırlıklar başladı! Emrahcoin geliyor!
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı

Tekman’da AFAD eğitimi

AFAD uzmanları tarafından Tekman’da eğitim semineri düzenlendi.

ERZURUM 22.06.2021, 12:05
Tekman’da AFAD eğitimi

AFAD uzmanları tarafından Tekman’da eğitim semineri düzenlendi.

Egitim Amiri Hasan Koçak, İtfaiye Çavuşu Mensur Aslan, itfaiye eri ve eğitmen Fahri Bayram tarafından Büyükşehir Belediyesi Tekman şantiyesinde Tekman ESKİ ekibi, Tekman itfaiye ekibi ve Tekman kırsal ekibine AFAD eğitimi verdi.

Sabah saatlerinde Tekman’a gelen ekip personelleri bilgilendirdi. Yaklaşık iki saat süren eğitimin ardında personeller deprem sel çığ, ve fırtına gibi afetlerde neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

AFAD ekibinin Tekman’dan sonra Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde eğitim semineri vereceği bildirildi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493