Tekman’da 66 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Tekman ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 66 köy, 49 mezra yolunun açılması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri aşırı fırtınaya rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.