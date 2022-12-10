Tekman halk eğitimi merkezi açmış olduğu kurslarla vatandaşa katkı sağlıyor

Tekman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılında açılıp faaliyet gösteren kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Açılan 234 farklı kursa 1923 erkek 1621 kadın kursiyer katılım gösterdi. Toplamda 3544 kursiyere ulaşmayı başaran Tekman Halk Eğitim Merkezi toplam nüfusun yüzde 16’sına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Tekman İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil ve Halk Eğitim Müdürü Murat Atmaca yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Yaşam merkezleri köylerin kalbi oluyor” projesi çerçevesinde ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta Akçakoca ilkokulu bünyesinde açılan ‘Köy Yaşam Merkezi’ Halk Eğitim Merkezi tarafından köydeki vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda açılan kurslarla halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermeye, kurs açmaya, vatandaşı bilgilendirmeye, sertifika sahibi yapmaya devam ediyor.

Yaşam Merkezinde Aile Okulu Projesi ile Veli Eğitimi, Trafik Öğreniyorum, Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık gibi başlıklarda açılan eğitimlerle 78 veliye bu eğitimlerin ulaşması sağlandı. Ekonomik geliri tarım ve hayvancılık üzerine olan köyde Sürü Yönetimi Eğitimi ve Arıcılık Kursu açılarak 59 vatandaşın bu kursla bilinçlenmesi, tarım ve hayvancılık alanındaki hibe ve desteklerden bu sertifikalarla yararlanması hedefleniyor.

Açılan çeşitli kurslarla köy yaşam merkezi canlı tutulmaya, vatandaşlar bilinçlendirilmeye devam edeceği belirtildi.

‘’Aile Okulu Projesi çerçevesinde ’’Veli Eğitimi, Trafik Öğreniyorum, Çevre ve iklim Değişikliği Farkındalık ve Ailede İlk Yardım Eğitimi kursları olmak üzere toplamda 102 kursla, bin 304 veliye ulaşıp velilerin bu eğimleri alması sağlandı.

Tekman Halk Eğitimi Merkezi Mesleki ve Teknik Alanında açtığı; Aşçı Yardımcılığı, Bilgisayar Operatörlüğü, Katı Yakıt Kalorifer Ateşçiliği, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi, Sürü Yönetimi Elemanı, Sürü Yöneticiliği, Arıcılık, Tığ Örgü Şapka, Epoksi Kişisel Ve Dekoratif Ürün Tasarımı, Elde Türk İşlemeleri, Kâğıt Rölyef Yapımı, Çuval Çiçek Yapımı, Çorap Çiçek, Atık Kâğıt ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Makine Nakışları, Elde Maraş İşi, Elde Kurdele İşi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi gibi kurslarla vatandaşların meslek edinmesine ve istihdam edinmesine katkı sunuluyor.

Genel Anlamda Açılan Drama, Masa Tenisi, Atletizm, Basketbol, Muay Thai, İlk Yardım Eğitimi, İlk Yardım, Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi, Mesnevi Okumaları, Gitar Eğitimi, Türk Müziği Koro Çalışması, Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi Ve Temel Programı, Yetişkinler II.Kademe Temel Eğitim Programı, Akıl Ve Zeka Oyunları, Kuran-I Kerim (Elifba) Okuma, Kuran-I Kerim Tecvidli Okuma, Çocuk Destek Eğitimi, Ebeveyn Destek Eğitimi, Erken Çocukluk Döneminde 37-72 Ay Çocukları İçin Oyun Ve Oyuncak Kurs Programı gibi kurslarla kursiyer eğitimlerine devam ediliyor.