Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da

Kızak Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 15-16-17 Ekim tarihlerinde Erzurum’da gerçekleşecek.

Şampiyona ile ilgili Erzurum’da ziyaretlerde bulunan Kızak Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan ile yönetim kurulu üyeleri, protokolü ve kamuoyunu tekerlekli kızak yarışları ile ilgili olarak bilgilendiriyor.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası öncesinde kentte gezi ve ziyaretlerde bulunan Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i de ziyaret etti.

Kızak Federasyonu Başkanı Tekcan, “Cuma, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştireceğimiz Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası için Erzurum’dayız. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil de şampiyonada en büyük paydaşlarımızdan birisi olacak. Bu nedenle kendisini ziyaret ederek istişarede bulunduk” diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Teşkesenligil de, Türkiye Kızak Şampiyonası’nın Erzurum’da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, şampiyonayı Erzurum’a veren Kızak Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan’a teşekkür etti.