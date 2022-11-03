Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi ile mevcut protokoller yenilendi

Dünya üniversitesi olma yolunda gerçekleştirdiği anlaşmalara bir yenisini daha ekleyen Atatürk Üniversitesi, dünyanın çeşitli üniversiteleriyle bilimsel ve kültürel protokoller imzalayarak uluslararasılaşma misyonuyla faaliyetlerine devam ediyor.

Bu çerçevede Atatürk Üniversitesine gelen İran-Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammadali Kaynejad ve ekibi, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite özelinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret etti.

Ziyaretle birlikte iki üniversite arasında hali hazırda mevcut iş birliği protokolü Rektör Çomaklı ve Rektör Kaynejad tarafından yeniden imzalandı. Eğitim ve araştırma tabanlı öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak bilimsel çalışmaların planlanması, seçilmiş programlarda çift diploma ve ortak danışmanlık sağlanması ve sergi açılması konularında mutabık kalınan protokolde, teknik ziyaretlerde bulunulması konusunda da fikir birliği sağlandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mohammadali Kaynejad, Atatürk Üniversitesi gibi Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biriyle anlaşma yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Yapılan anlaşmayla ülkeler arasında da iş birliği ve dostluğun pekişeceğini belirten Rektör Keynejad, iki üniversitenin birbirine aktaracağı güzel şeyler olduğunu söyledi.

“Tecrübelerimizi Birleştirerek Güzel Şeyler Yapabiliriz”

Atatürk Üniversitesi olarak kardeş şehir Tebriz başta olmak üzere ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmaların artırılarak devam ettiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı ise, Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi ile çok daha yakın ve etkin çalışmalar yapılacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesinde eğitim gören birçok İranlı lisans ve lisansüstü öğrencinin olduğunu aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Anlaşmalar sonucunda tecrübelerimizi birleştirerek güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu durum hem kültürel çeşitliliğin hem de bilimsel verimliliğin önünü açıyor. Üniversite olarak son yıllarda ivme kazanan başarılı sonuçların yapılan iş birlikleri ile doğru orantılı olduğuna inanıyoruz. Ülkemizden ve üniversitemizden giden öğrenci ve akademisyenlerimizin yanında misafir ettiğimiz öğrenciler ile akademisyenler de dünyaya üniversitesi olma misyonumuzun en önemli bileşenlerini oluşturuyorlar. Bu sebeple burada eğitim gören tüm misafir öğrencilerimizin olduğu gibi İranlı öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnancımız gereği iki kardeş ülkenin bu dostluğu ilelebet daim olacaktır” dedi.

Ziyaret, protokol metninin imzalanması ve hediye takdimi ile son buldu.