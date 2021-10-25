TDED Erzurum’dan Tematik Müze ve Müze Evler önerisi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş yaptığı basın açıklamasıyla medeniyetlerin kavşak noktasında bulunan kadim şehir Erzurum’daki kültürel zenginliğe dikkat çekerek bu zenginliğin tematik müzelerle ve müze evlerle yeni nesle, halka ve turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş sözlerine şöyle devam etti:

“Erzurum’la ilgili her türlü bilgi, belge, yapıt sadece şehrimizi, ülkemizi değil bölgesel ve hatta evrensel kültürü de ilgilendirmektedir. Şehrimizin kültür varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, sergilemek ve tanıtmak amacıyla bilimsel kuruluşlarla ve STK’lerle birlikte oluşturulacak heyet, envanter tespiti yapıp ilgili kurum ve kuruluşlara tematik müzeler oluşturulması için raporlar hazırlamalı. İnsanların refah düzeyi arttıkça, iletişim ve ulaşım kolaylaştıkça, merak, ilgi ve boş zaman arttıkça turizm aktiviteleri çağın en önemli etkileşim, sosyalleşme ve bilinçlenme unsurları olmuştur.

Doğu medeniyetinin Batı’yla Batı medeniyetinin Doğu’yla karşılaştığı, tarihin en önemli kavşak şehri, gümrük ve İpekyolu şehri, hudut ve harp şehri Erzurum’da Türkistan’dan Hindistan’a, Anadolu’dan Avrupa’ya birçok milletin, medeniyetin izlerine rastlamak mümkün. Bu izleri İslam eserler müzesi, medeniyetler müzesi, etnoğrafya müzesi gibi müzelerle korumak ve tanıtmak mümkün olduğu gibi tematik butik müzelerle, müze evlerle de canlı hale getirip daha geniş kitlelere tanıtır hale getirmeliyiz. Böylelikle halkın, turistlerin kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimine, bilgilenme ve bilinçlendirilmesine, bedii zevkinin yükseltilmesine, dünya görüşünün geliştirilmesine tesir edilebilir. Butik ve tematik müzeler, müze evler ‘yaşayan müzeler’ olacaktır. Halk soğuk ve büyük müze binalarına fazla ilgi göstermemekte bu müzeler adeta ‘ölü müzeler’ haline gelmektedir.

Son üç yılda Erzurum Valiliği’nin Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları’nda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Palandöken Kayak Merkezi’nde ve Erzurum Kalesi civarında yaptığı güzel çalışmalar ve verdiği nitelikli hizmetler sayesinde şehrimize gelen (şehrimizde geceleyen) turist sayısı yüzde 600 artmıştır. Bu istatistik bilhassa açık hava müzesi haline gelen Erzurum Kalesi ve civarında açılacak tematik müzelerle katlanarak artabilir. Bir özel müteşebbisin eski Erzurum evlerini birleştirerek açtığı, halkın hayatından izler taşıyan ve etnografya müzesi özelliği taşıyan, yirmi seneden fazladır Erzurum’a gelen misafirlerin, turistlerin ilgi odağı olan “Erzurum Evleri”nin başarısı ne demek istediğimizi en iyi şekilde anlatıyor.

Tüm bu düşüncelerle şehrimizde halihazırda açık olan müzelerin yanında Âşıklar ve Ozanlar Müzesi, Türkü ve Gazel Müzesi, Sanat/Zanaat Müzesi, Alvarlı Efe Müze Evi, İbrahim Hakkı Hazretleri Müze Evi, Kerem ile Aslı Müze Evi, Erzurum’un Bânisi Kanunî Müze Evi, Redhouse Müze Evi, Puşkin Müze Evi, Su Müzesi, Harp Müzesi, Tahıl/Hububat Müzesi, Gümrük ve İpekyolu Müzesi, Jeoloji Müzesi, Tespih Müzesi, Ehram Müzesi, Kış Sporları Müzesi, Spor Müzesi gibi müzelerin ve müze evlerin açılmasını öneriyoruz. Kültür ve tabiat varlıkları olarak çok zengin olan, küçük Asya (Türkistan) değerindeki şehrimizde açılabilecek müzeler konusunda bilim insanlarından ve STK’lerden bir çalışma grubu veya danışma heyeti oluşturulabilir. TDED Erzurum olarak konuyu başta Erzurum Valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz, ilgili STK’lerimiz ve halkımızın değerlendirmelerine bir öneri, bir fikir olarak sunuyoruz.”