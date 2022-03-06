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TDED Erzurum Şubesi ve ŞEHİRDER’den Şiir Köylerde etkinliği

Yunus Emre’nin ve hocası Taptuk Emre’nin kabirlerinin olduğu Dutçu köyünde (Tuzcu Mahallesi) Palandöken Belediyesi’nin yaptığı Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (Köy Konağı) düzenlenen programda 7’den 70’e köylüsü şehirlisi şiir, gazel ve türküler okudu.

ERZURUM 06.03.2022, 15:16
TDED Erzurum Şubesi ve ŞEHİRDER’den Şiir Köylerde etkinliği

Yunus Emre’nin ve hocası Taptuk Emre’nin kabirlerinin olduğu Dutçu köyünde (Tuzcu Mahallesi) Palandöken Belediyesi’nin yaptığı Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (Köy Konağı) düzenlenen programda 7’den 70’e köylüsü şehirlisi şiir, gazel ve türküler okudu.

Programı düzenleyen heyet ve programa katılanlar program öncesi Yunus Emre’nin ve hocası Taptuk Emre’nin kabirlerini ziyaret etti ve dualar okudu.

Programın açılış konuşmasında TDED Şube Başkanı Murat Ertaş Doğu’nun ve Batı’nın birbiriyle karşılaştığı, tarihi ticaret ve göç yollarının üzerinde bulunan Erzurum’un söz ve şiir zenginliğinin eşsiz olduğuna dikkat çekerek İstanbul’dan sonra üzerine en çok şiir yazılan şehrin Erzurum olduğunu ifade etti.

Halkımızın dinini, inancını, ahlâk ve erdemini, hikmetleri, töreyi şiirlerle gelecek nesillere taşıdığını söyleyen TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, ’çocuklar tekerlemelerle, kadınlarımız mani ve türkülerle, insanımız manzum hikâyelerle, mevlitlerle, mesnevilerle her daim şiiri baş tacı yaptığını’ belirtti.

Köylerdeki halkı şehirdeki salonlara çağırmaktan ziyade köylünün ayağına bu tür programları götürerek insanımızın kaynaşmasını, şiirle yeniden var olmayı amaçladıklarını söyleyen Ertaş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar’a verdiği destekten ve köye yaptığı kültür merkezinden dolayı teşekkür etti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar da TDED Erzurum Şubesinin ve ŞEHİRDER’in yaptıkları farkındalık çalışmaları ve etkinlikleriyle her zaman Erzurum’un kültürüne hizmet eden çok kıymetli STK’ler olduğunu belirterek ilk programın Yunus Emre’nin manevi huzurunda yapılmasını sevgi, muhabbet açısından değerli bulduğunu söyleyerek programa emeğe geçenlere teşekkür etti ve bu tür programları her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Köylüler de köylerinde ilk defa böyle bir programın gerçekleştirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar’a TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’a, ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez’e ve yönetimlerine şükranlarını bildirdiler.

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