TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Azebaycan gezisini değerlendirdi, ortak dil ve alfabe vurgusu yaptı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da Şuşa, Gence ve Bakü’de bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdiği kültürel gezi düzenledi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamayla Azerbaycan’daki görüşmeleri hakkında değerlendirmede bulundu. TDED Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir İlbak’ın da eşlik ettiği ziyaretlerinde Erzurum’un bölgenin tarih, kültür, medeniyet ve ticaret açısından önemine ve Azerbaycan ile aynı kültürel coğrafyaya sahip olduklarını vurguladıklarının altını çizen TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş “tek millet iki devlet” dediğimiz can Azerbaycan’ımızla her açıdan yakınlaşma, sosyal, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmede sivil toplum kuruluşlarına da ciddi sorumluluk düştüğünü ifade etti. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Gezimizin ilk durağı geçen sene Ermeni işgalinden kurtarılan, Kafkas illerinin kültür ve sanat başkenti, doğunun konservatuarı Şuşa idi. Gence’den Şuşa’ya giderken hem şehir içi yollarda hem “Zafer Yolu”nda yaklaşık 150 km boyunca İkinci Karabağ Savaşı’nda şehit düşen kardeşlerimizin fotoğraflarının olduğu levhalar dikkat çekiciydi. Bu levhaların bir yanında Türkiye diğer yanında Azerbaycan bayrakları dalgalanıyordu. Şuşa asker kontrolünde olduğu için özel izinle gezilebiliyor. Askerlerin ve Azerbaycan halkının Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisi ve hürmeti anlatılamaz. Erzurum ile kardeş şehir protokolü olan Gence’de Türkiye Gence Başkonsolosu Sayın Zeki Öztürk’ün, Gence Valisi Niyazi Bayramov’un yakın ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Gerek Gence valisi Sayın Bayramov ile gerekse Gence’deki kültür ve sanat merkezleriyle olan görüşmelerde ileride planlayacağımız ortak çalışmaların istişaresini yaptık ve Erzurum’da Azerbayca ile ilgili derneğimizin, üniversitelerimizin, büyükşehir belediyemizin ve valiliğimizin yaptığı çalışmaları anlattık. Genceli Nizamî Müzesi ve diğer kültür merkezlerinde oldukça sıcak karşılandık. Yanımızda götürdüğümüz Dil ve Edebiyat dergisi Genceli Nizami özel sayısı, Erzurum Valiliği yayınları ve Erzurum İl Kültür Müdürlüğü kitapçıklarını kardeşlerimize armağan ettik.

Bakü’de Türkiye Bakü Büyükelçisi Sayın Cahit Bağcı’yla görüştükten sonra Azerbaycan Milli Meclisi Medeniyet Komitesi Başkanı milletvekili Sayın Ganire Paşayeva ile oldukça verimli görüşmemiz oldu. Bakü’de ziyaretlerimizde milletvekili Sayın İlham Memmedov eşlik etti. Türkiye’deki Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi kurumlara karşılık gelen Atatürk Merkezi’nde milletvekili ve profesör olan Nizam Seferov ile Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi’nde de genel başkan yardımcısı yazar ve çevirmen Sn. Yaşar Aliyev başkanlığındaki heyetle “ortak dil ve alfabe” konusu masaya yatırıldı. Şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılabilecek ortak kültürel çalışmalar, edebî yayınlar konuşuldu. TİKA tarafından restore edilen Nuri Paşa Evi, Türk Şehitliği, Gencevî Müzesi ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bakü Türk Okulu ziyaretlerimizin ardından Bakü Teknofest’in açılışına katıldık. Etkinlik alanını dolduran Azerbaycanlıların Türkiye, Bayraktarlar ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan ilgilerini anlatmak güç. Karabağ Zaferi’nden sonra kardeşliğimiz daha pekişmiş, bunu gözlemledik.

Oldukça verimli geçen ziyaretimizde, Bakü’de çok büyük işlere imza atan, göğsümüzü kabartan hemşehrimiz, iş adamı Muhammed Güven’e ve bizi en iyi şekilde ağırlayan cümle dostlara teşekkür ediyoruz.”