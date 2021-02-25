TBMM’de Erzurum trafiği

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de Aziziye ve Pasinler heyetlerini ağırladı. Görüşmelerde iki ilçeye ait beklentiler ele alındı, 2021 yılı hedefleri değerlendirildi, öngörü ve tespitler paylaşıldı.

TBMM’de Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Pasinler AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Kanal’la bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçeler kaydında AK Parti yaklaşımını anlattı. Başkan Dölekli ve Kanal’ın 2021 yılına ait taleplerini değerlendiren Milletvekili Aydemir, Pasinler heyetine teşekkür etti.

TBMM’de bir diğer Erzurum gündemi Aziziye’ydi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen, Aziziye AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları Bünyamin Gündekal ile Murat Anatepe ‘yi TBMM’de ağırlayan Milletvekili Aydemir, heyetle aziziye istişaresi gerçekleştirdi, ilçede 2021 yılı için öngörülen yatırım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.