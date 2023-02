Taydak temsilcisi Narmanlıoğlu: “Tarım Danışmanları olarak hak arıyoruz”

Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kurumu Derneği (TAYDAK) Erzurum İl Temsilcisi Ziraat Mühendisi Aynur Narmanlıoğlu, çiftçiye önderlik yapan Tarım Danışmanları olarak şimdiye kadar haklarını alamadıklarını söyledi.

Ülke genelinde 6 bin sertifikalı Tarım Danışmanı bulunduğunu anımsatan TAYDAK İl Temsilcisi Aynur Narmanlıoğlu, meslek sorunlarını anlatırken şunları söyledi:

“Bugün ülkemizde yayım faaliyetlerini yürüten, kırsal kalkınmaya hizmet eden, kırsal kesimde insan kaynağı geliştirme, üretim, pazarlama, finansa erişim gibi temel konularda her an her koşulda mesai mefhumu gözetmeksizin çiftçinin üreticinin yanında olan tarım danışmanlarımız var. Ancak son yıllarda tarım danışmanları azalan destekleme miktarına bağlı olarak ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Tarım danışmanlarına ödenen destekleme miktarı sigorta vergi hizmet giderleri, büro kirası gibi giderleri bile karşılamaktan uzak iken bu destek ile tarım danışmanlarının geçimini de sağlaması mümkün olmamakta, bu durumda birçok meslektaşımız işini bırakmak zorunda kalmıştır.”

Tarım danışmanlarının mağduriyetlerine son verilmesini isteyen Aynur Narmanlıoğlu, TAYDAK olarak bu konuda yıllardan beri mücadele verdiklerini bildirdi. Narmanlıoğlu tarım danışmanlarının sorunlarını anlatırken şöyle devam etti:

“Mevcut şartlarda bizlere reva görülen yıllık destek miktarı 72 bin lira gibi yetersiz bir rakam olmuştur. Destek miktarının desteklenen teknik elemanların onuruna yakışır şekilde arttırılması, güvence kapsamına alınması ve mesleğimize saygınlık kazandırılması için yıllardır vermiş olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülke tarım ve hayvancılığına alın terimizle hizmet vererek ve değerli çiftçilerimize bilgi birikimlerimizi aktaran tarım danışmanları olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sayın Tarım ve Orman bakanımız tarlada bağda bahçede, ahırda, serada sizin deyiminizle ‘akıl teri’ döken meslektaşlarınız olan tarım danışmanlarının feryadını duyun. İnsani yaşam haklarımızı ve mesleğimize güvence istiyoruz.”