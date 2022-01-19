Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, tarımsal desteklemelerde rekor kırıldığını söyledi.

Akar, ülkemizde bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarımsal Destekleme Uygulamalarının yürütüldüğünü belirtti.

Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı Erzurum’da tarımsal desteklemelerin önem arz ettiğini kaydeden Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar , Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Kırsal Kalkınma başta olmak üzere birçok başlıkta çiftçilere ve yetiştiricilere tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

869 bin büyükbaş, 904 bin küçükbaş hayvan varlığı, 16 milyon dekar mera alanı ve 480 bin hektar tarım alanı ile Erzurum’un büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Osman Akar, “İlimizin tarımsal üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak için eğitim ve yayım çalışmaları yanı sıra desteklemem uygulamalarına devam edilmektedir. 2021 yılında; Mazot Gübre Desteklemesi kapsamında 36.692 çiftçimize 81milyon TL, Kuraklık Desteği kapsamında 18.544 çiftçimize 66 milyon TL, Yem Bitkileri Desteklemesi Kapsamında 9.609 çiftçimize 26 milyon TL, Buzağı Desteklemesi kapsamında 35.665 yetiştiricimize 120 milyon TL, Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi kapsamında 2.956 yetiştiricimize 14 milyon TL, Arıcılık Desteklemesi kapsamında 1.230 yetiştiricimize 2 milyon TL, , Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 343 proje için 23 milyon TL ve diğer destekler kapsamında 34 milyon TL olmak üzere toplamda Erzurum tarımına 366 milyon TL kaynak aktarıldı. Destekleme ödeme miktarında bir önceki yıla göre %30 artış sağlandı.

Tarımsal Destekleme ödemeleriyle çiftçilerimize tohum, gübre, mazot, kaba ve kesif yem alımı, tesis kurulumu ve hayvan alımı için finansman sağlandı. Destekleme ödemeleriyle çiftçi ve yetiştiricilerimizle bitlikle üreticilere, satıcılara, nakliyecilere, marketlere, kısacası tüm esnafa doğrudan veya dolaylı fayda sağlandı. Destekleme ödemeleriyle Erzurum’da tarımın yanı sıra ekonomiye de katkı sağlanmaktadır.” dedi.