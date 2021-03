Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli’den Büyükşehir’e ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, Erzurum Valiliği ziyareti sonrası Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve beraberindekilerle Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili yatırımlar hakkında Bakan Pakdemirli’ye brifing verdi. Başkan Sekmen, “6 yılda tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili önemli mega projeleri bir bir hayata geçirdik. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’ndan Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi’ne, mobil ve modüler mezbahalardan göletlere, sıvat dağıtımından makine parkına varıncaya kadar her alanda çiftçi kardeşlerimizin yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de, “Tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyemizin böylesine güzel projeleri hayata geçirmesi bizleri çok mutlu etti. Mehmet Sekmen Başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum” diye konuştu.