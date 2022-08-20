banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu’ndan Başkan Sekmen’e ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu ve Bölge Müdürü Bekir Parlak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.

ERZURUM 20.08.2022, 16:23
Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu’ndan Başkan Sekmen’e ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu ve Bölge Müdürü Bekir Parlak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Bekir Parlak; Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır il, ilçe, belde ve köylerinde 45 birim kooperatif aracılığıyla çiftçi ve ortakların her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Yurdun dört bir köşesinde açılan Tarım Kredi Marketlerle ülkenin topraklarında üretilen her değerin karşılığını bulması, tüm milletimizin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmesini amaçladıklarını belirten Parlak, belediyecilik hizmetleri yanında tarım ve hayvancılık noktasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e de teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanına ve Bölge Müdürüne yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Kredi Marketlere gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu ve Bölge Müdürü Bekir Parlak, Başkan Sekmen’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu