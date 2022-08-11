Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Başkanlığı’na Recep Küçükoğlu seçildi

Erzurum’da sevilen simalar arasında yer alan Recep Küçükoğlu, Erzurum Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Başkanlığı’na seçildi.

Bir dönem Erzurum’da aktif siyasetin içerisinde bulunan, AK Parti’nin Erzurum’da kuruluşu ve teşkilatlanması noktasında etkin rol oynayan ve bir dönem de Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Küçükoğlu, 4 yılda bir belirlenen birlik başkanlığına seçildi.

Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan’dan Tarım Kredi kooperatiflerine bağlı üyelerin de katıldığı seçimde 7 kişilik yönetim belirlenirken, başkanlık için Recep Küçükoğlu tercih edildi. Küçükoğlu’nun bu göreve getirilmesinde hem kendi şahsi özelliği hem de yaptığı görevlerde kişilere kendisini sevdirmesinin büyük rol oynadığı tahmin ediliyor.

Birlik Başkanlığı’na getirilen Recep Küçükoğlu’nun yönetiminde ise şu isimler yer aldı: "İntikam Güneş (Iğdır), Ensar Bilgin (Ardahan), Adnan Çelik (Patnos), Cengiz Ucum (Susuz) Erdal Avcıoğlu (Narman), Turan Kahveci (Selim)".